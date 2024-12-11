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11 декабря, 23:41

Американец Харди пообещал «настоящую драку» в бою с Папиным

Алина Савинова
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Американский боец ММА Грег Харди заявил, что рад сразиться с боксером Алексеем Папиным. По его словам, зрителей ожидает «настоящая драка».

«Алексей Папин — великий чемпион, и я действительно рад сразиться с ним, потому что у него хороший послужной список. Он действительно сильный боец, и для меня это шанс показать всем, что я тоже хороший боец. Так что я очень рад выйти против него. Зрителям следует посмотреть этот бой, потому что это будет настоящая драка! Удары, удары и еще раз удары!» — цитирует Харди «РЕН ТВ».

Поединок Папина и Харди по правилам бокса пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 13 декабря в Москве.

37-летний Папин одержал 18 побед и потерпел 1 поражение в профессиональном боксе. У 36-летнего Харди — 7 побед, 5 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Грег Харди
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