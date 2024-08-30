Алексей Папин — Феликс Валера: во сколько смотреть трансляцию боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Папин проведет поединок против Валеры на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 августа
Российский боксер Алексей Папин проведет поединок против доминиканца Феликса Валеры на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 30 августа. Вечер бокса состоится на площадке «Ледового дворца» в Череповце. Ориентировочно главный бой начнется в 01.00 по московскому времени. Формат поединка — 12 раундов по 3 минуты.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка».
36-летний Папин в профессиональной карьере одержал 17 побед и потерпел одно поражение.
36-летний Валера в профессиональном боксе имеет 23 победы (20 из них досрочно) и пять поражений. Малайзийский боксер с 2015 по 2016 годы был временным чемпионом мира по версии WBA.
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