Латвия разгромила Великобританию на чемпионате мира

Сборная Латвии с крупным счетом обыграла Великобританию в матче группового турнира чемпионата мира 2026 года — 6:0. Игра проходила на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе.

3 (1+2) очка набрал Эдуард Тралмакс, по два очка на счету Альберта Смитса (0+2), Рудольфа Балцерса (1+1), Дениса Смирнова (1+1), Сандиса Вилманиса (0+2) и Харальда Эгле (1+1).

Латвия набрала 9 очков и поднялась на 4-е место в таблице группы A. Великобритания потерпела шесть поражений подряд — 0 очков.

Чемпионат мира. Группа A

24 мая, 17:20. Swiss Life Arena (Цюрих) Великобритания Латвия

Подписывайся на канал «СЭ» в Max