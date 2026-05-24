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Латвия разгромила Великобританию на чемпионате мира

Руслан Минаев
Ренарс Крастенбергс забивает шестой гол.
Фото Reuters

Сборная Латвии с крупным счетом обыграла Великобританию в матче группового турнира чемпионата мира 2026 года — 6:0. Игра проходила на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе.

3 (1+2) очка набрал Эдуард Тралмакс, по два очка на счету Альберта Смитса (0+2), Рудольфа Балцерса (1+1), Дениса Смирнова (1+1), Сандиса Вилманиса (0+2) и Харальда Эгле (1+1).

Латвия набрала 9 очков и поднялась на 4-е место в таблице группы A. Великобритания потерпела шесть поражений подряд — 0 очков.

Чемпионат мира. Группа A
24 мая, 17:20. Swiss Life Arena (Цюрих)
Великобритания
Латвия

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