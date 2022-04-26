«Отбирают соревнования и дальше будут отбирать». Губерниев — о решении лишить Россию права проведения ЧМ-2023
Губерниев отреагировал на лишение России права проведения ЧМ-2023
Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международная федерация хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
«Отбирают соревнования и дальше, к сожалению, будут отбирать. Санкции, давление. Это отнюдь не окончание процесса. Так что, так и живем», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Отметим, что турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.
Ранее ИИХФ перенес молодежный чемпионат мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.
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