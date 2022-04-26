Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международная федерация хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Отбирают соревнования и дальше, к сожалению, будут отбирать. Санкции, давление. Это отнюдь не окончание процесса. Так что, так и живем», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Отметим, что турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Ранее ИИХФ перенес молодежный чемпионат мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.