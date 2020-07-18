«Канадцы были самоуверенны». Российский хоккеист рассказал о своем легендарном голе в четвертьфинале чемпионате мира

Бывший нападающий сборной России Алексей Кайгородов вспомнил чемпионат мира-2011 и свой знаменитый гол в меньшинстве в матче с канадцами.

— Начать хотелось бы с вашего легендарного гола, который вы забили в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года Канаде (2:1). Вам приятно, что у всех ваша фамилия ассоциируется именно с этим голом? Или, может, немного надоело?

— Такие моменты не могут надоесть. В любом случае вспоминать всегда приятно. Рад, что этот момент произошел в моей жизни.

— Пересматриваете его?

— Может быть, было пару раз. Но прошло уже десять лет. И сейчас разве что друзья могут прислать. Они больше любят вспоминать этот момент.

— Как не испугались тогда сыграть нестандартно?

— Соперники были самоуверенны и пошли на меня в лоб. Если бы вдвоем начали откатываться, то такого момента бы не получилось. Понятно, что двоих обыграть сложно. Но получилось так, что первый пошел на меня, я его опрокинул. Второй увидел, что ситуация пожарная, тем более что мы играли в меньшинстве, и в любом случае их было больше. Но я не мог не попробовать. Почему нет? Главное, что получилось. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Алексея Кайгородова читайте здесь