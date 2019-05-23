Канада отменила сенсацию! "Кленовые" победили Швейцарию в драматичном четвертьфинале ЧМ-2019

Сборная Канады обыграла Швейцарию​ в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 (3:2 ОТ). Победная шайба на счету Марка Стоуна, оформившего дубль.

В составе "кленовых листьев" также отличился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени. У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Канада – Швейцария – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Андригетто – 3 (бол., Диас, Фиала), 18:06 – 0:1. Стоун – 6 (Фаббро, Дюбуа), 25:45 – 1:1. Хишир – 4 (бол., Марчини, Нидеррайтер), 39:57 – 1:2. Сиверсон – 1 (Стоун), 59:59 – 2:2. Стоун – 7 (Дюбуа, Теодор), 65:07 – 3:2.

Вратари: Мюррей (57:52 – 59:59) – Дженони.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 42 (12+7+20+3) – 24 (5+9+6+4).

Судьи: Рантала, Франо.

23 мая. Кошице. Steel Arena.