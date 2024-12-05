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Сегодня, 18:50

Фетисов назвал главное спортивное разочарование 2024 года: «Это предательство!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» назвал спортивное событие 2024 года, которое разочаровало его.

«Разочаровало то, что мы показывали чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу, где не было наших спортсменов. Это предательство!» — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира 2024 года проходил с 10 по 26 мая в Чехии. Победителем турнира стали хозяева, которые в финале обыграли сборную Швейцарии (2:0). Российские хоккеисты отстранены от всех международных турниров с весны 2022 года.

Евро-2024 проходил с 14 июня по 14 июля в Германии. Чемпионами стала команда сборной Испании, которая в финале победила Англию (2:1). Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат мира по хоккею
Вячеслав Фетисов
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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