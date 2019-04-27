Нападающий "Вегаса" Пьер-Эдуар Белльмар не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира, информирует пресс-служба французской федерации хоккея. 34-летний форвард выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Белльмар провел 76 матчей и набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности "+2". В шести играх плей-офф Белльмар очков не набрал.

Сборная Франции на ЧМ-2019 сыграет в одной группе с США, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Финляндией и Великобританией.