«Мы знали, что он курит в душе, но он все отрицал». Вредная привычка главного тренера молодежки стала причиной большого скандала

Причем курил ли Сергей Зубов или нет — уже не важно.

Не табаком едиными

Зачастую мы идеализируем спортсменов. Разумеется, ничего плохого в этом нет. Мы хотим, чтобы они были примерами для молодежи, несли культ здорового образа жизни в массы и были кумирами наших детей. Именно они должны показывать новым поколениям, чего можно достичь, если проводить свое время не в подъездах и на улице, а на стадионах и в спортзалах.

И, само собой, общество предъявляет к спортсменам высокие стандарты поведения: они не должны курить, прикладываться к бутылке и уж тем более появляться в публичных местах под воздействием сомнительных веществ. Сам статус публичного лица, которое мелькает во время трансляций, обязывает их тащить на себе мучительный груз непорочности, благородства, ума, прилежания, совести и юмора.

Но, как это часто случается, реальность бывает полна разочарований, а спортсмены — это тоже люди, которым также не чужды все мирские пороки. Наивно было бы думать иначе. И алкоголь, погубивший карьеру сотням несостоявшихся звезд, далеко не единственная проблема профессионального спорта. Стоит ли говорить о том, что достаточно большая часть атлетов уже с юношеских лет серьезно зависима от никотина и плотно сидит на снюсе или насвае?

Причем грешат подобными вещами не только молодежь и середняки типа Понтуса Вернблума, у которого на родине есть некий культ жевательного табака, но и звезды. Попросите любого детского тренера назвать главную гадость, которую употребляют его подопечные и с которой ему приходится бороться, и он в девяти из десяти случаев ответит: «Снюс».

Однако если сейчас у спортсменов есть чуть менее вредная (впрочем, тут не доказано) и не так сильно бросающаяся в глаза шведская альтернатива сигаретам, то предыдущим поколениям приходилось гробить здоровье исключительно по старинке и вдыхать никотин через легкие.

Курил с 14 лет

И главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов был одним из немногих отечественных хоккеистов, который открыто курил с 14 лет и по ходу всей игровой карьеры.

Вот что рассказывал сильнейший российский защитник начала нулевых в интервью Игорю Еронко в августе 2017-го:

— Вы же курили, причем активно.

— Почему курили? Курю.

— И это никак не мешало?

— Опять же — спорт меняется, жизнь меняется. Я обеими руками за запрет на курение и в общественных местах, и вообще везде. Это привычка, плохая привычка. Которая у меня с 14 лет. Я пытался бросить несколько раз, но — не получилось. Может, и мешало, но не в первую очередь.

— В анаэробном виде спорта не надо постоянно находиться на льду. Но все равно удивляло, что вы при активном курении спокойно играли по полчаса за матч.

— Посмотрим, что будет через пять лет. Не скажется ли это все. Будем надеяться, что нет.

— Вы как-то провели на льду 64 минуты (в плей-офф-2003 против «Анахайма»). Что с вами было после этого матча?

— На самом деле рекорд — 82 минуты. Ничего со мной не было — я вышел со льда и пошел покурил. Сразу две сигареты выкурил. Очень хотелось курить (смеется).

Репутация курильщика сыграла против целой команды

Поражал своей страстью к сигаретам Зубов не только журналистов, но и партнеров:

«Мы могли бы сказать ему посидеть с нами в раздевалке, но он всегда бежал принимать душ. Мы знали, что он курит там, но он все отрицал. Чушь собачья! Ты что, думаешь мы не видим, как из душевой идет дым? Но он только что сыграл 35 минут и закрыл Джо Сакика. Поэтому мы просто позволяли ему делать все, что он хотел. Зубов никогда не думал об отношении к своей привычке СМИ. Вряд ли он считал журналистов плохими, ему просто было все равно. На самом деле у него были другие дела, о которых он беспокоился. Например, как бы быстрее добраться до сигареты после матча», — во всех красках описывал «побеги» россиянина бывший защитник «Далласа» Крэйг Людвиг.

Поговаривают, что именно сигареты некоторое время сближали Зубова с Марио Лемье в его первый и единственный сезон в «Питтсбурге» — как только во время матчей звучала сирена на перерыв россиянин и канадец бежали за пачкой и делали несколько затяжек перед началом разбора от тренера. Правда, в итоге общая привычка не уберегла их от конфликта, в результате которого воспитанника ЦСКА после мощного сезона обменяли в «Даллас» на Кевина Хэтчера.

Сейчас Зубов отрицает информацию о снятии сборной России с рейса из-за того, что он якобы подымил в рукаве аэропорта, и говорит, что бросил курить еще три года назад. Учитывая, что-то самое интервью «СЭ» легендарный защитник давал четыре года назад, в его слова вполне возможно поверить. Хотя сразу несколько авторитетных источников говорят об обратном, подтверждая первоначальную версию шведской журналистки Мари Леманн. Скорее всего, речь может вестись об электронной сигарете, которая, впрочем, тоже запрещена.

Мог ли Зубов представить, что одержимость никотином вылезет боком не по ходу игровой карьеры, а когда он будет работать тренером и не будет обязан ни перед кем отчитываться? Причем пострадают не только он сам и его репутация, но и нервные клетки парней, за которых он отвечает.