Нападающий Михаил Анисин прокомментировал информацию о том, что его машина попала в аварию, и опроверг слухи, что он находился в нетрезвом состоянии.

— Да, я попал в аварию, не скрываю это, — сказал Анисин. — Но был совершенно трезвым и никуда не сбегал с места происшествия. Пошел дождь, я чуть разогнался, и меня вынесло с дороги. Помял столб, машина не могла ехать, вызвал друзей, и ее отбуксировали в сервис. Никакого криминала не было. А в новостях сразу: пил, закупался алкоголем. Я, соблюдая режим, ежедневно тренируюсь, готовлюсь к сезону. Очень неприятно, что все сразу начинают писать откровенную чушь. Хотел бы поговорить с «соседями», которые меня якобы видели. Спросить у них, почему они врут. (Алексей Шевченко)