Такого громкого обмена в НХЛ не было три года! «Колорадо» и «Каролина» взорвали рынок

Рантанен едет на «Восток», Нечас — на «Запад».

Когда около недели назад инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли заявил об отсутствии движения в переговорах «Колорадо» о новом контракте с Микко Рантаненом, стало понятно, что стороны уже не сдвинутся с мертвой точки. Желаемые 14 миллионов долларов боссы «Эвеланг» Крис Макфарлэнд и Джо Сакик не могли дать финскому форварду даже с учетом ожидаемого увеличения потолка зарплат до 92,5 миллиона долларов. Причины тому две.

Во-первых, в случае подписания длительного соглашения с таким кэпхитом менеджмент «Лавин» банально рисковал перегрузить без того забитую платежку и поступиться уже не самой лучшей глубиной состава. На нижние звенья команды Джареда Беднара в последние пару лет откровенно больно смотреть — латать дыры в боттоме все чаще приходится кучей откровенно слабых ахаэловцев и странными недрафтованными европейцами вроде Йере Инналы и чеха с прекрасным именем Иван Иван.

Во-вторых, Макфарлэнду и Сакику нужно было в обозримой перспективе выкроить как можно больше пространства для подписания нового контракта с Кэйлом Макаром, который летом 2027-го может получить статус неограниченно свободного агента и впервые в карьере выйти на рынок.

В-третьих, менеджерский тандем не мог дать Рантанену такой контракт, потому что это привело бы в бешенство Маккиннона. Вспоминая взрывной характер капитана «Колорадо», некогда одержимого мыслью стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, легко представить, как он открывает дверь во фронт-офис с ноги и орет: «Почему он, а не я?» В конце концов, именно Маккиннон — символ нынешнего «Колорадо» и «игрок франшизы». Царем денверской горы может быть только один. Пусть канадец и не Коннор Маклауд.

Случившийся этой ночью обмен Рантанена в «Каролину» на Мартина Нечаса неожиданностью точно не стал. Однако последний раз настолько громкий трейд с участием звездных нападающих случился летом 2022-го, когда «Флорида» обменяла Джонатана Юбердо в «Калгари» на Мэттью Ткачака.

Микко Рантанен. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Продать с адекватной выгодой для себя игрока, который через несколько месяцев на 99% выйдет на рынок, было нереально сложно. Получить нападающего плюс-минус аналогичного статуса еще сложнее. Если верить The Athletic, круг претендентов, готовых отдать что-то по-настоящему стоящее за Рантанена, был минимальным. Но тут на авансцене появились «Харрикейнз» с их новым боссом Эриком Тулски, и желание «Лавин» неожиданно осуществилось.

На протяжении всего января генменеджер «Каролины» был одержим идей добавить парням Рода Бриндамора яркого исполнителя. Достаточно вспомнить, как часто «Каролину» упрекали за безыдейность в атаке, когда дело доходило до плей-офф. Именно поэтому американец в начале января активно вел разговоры с руководством «Ванкувера» по поводу потенциального обмена Элиаса Петтерссона. Однако несколько дней назад ему подвернулся лот покрупнее.

За габаритного финского вингера, способного при необходимости двинуться в центр, Тулски пришлось вывалить пакет, состоящий из Мартина Нечаса, Джека Друри, пиков второго, третьего и четвертого раундов драфта.

По племяннику генменеджера «Рейнджерс» фанаты «банды придурков» скучать вряд ли будут — сложно представить, что он вырастет во что-то большее, чем не самый креативный третий центр. Но обмен Нечаса, переезжающего в Денвер в статусе лучшего бомбардира команды с достаточно сладким двухлетним контрактом и кэпхитом 6,5 миллиона долларов, Тулски простят либо в случае долгожданного кубка грядущей весной, либо в случае долгосрочного продления Рантанена. Фактически некогда главный аналитик «Каролины» идет ва-банк в погоне за чемпионством. Однако возможность удовлетворить финансовые аппетиты Микко у него будет — на следующий сезон в платежке «Ураганов» прямо сейчас свободно около 31 миллиона долларов.

Мартин Нечас. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Помог провернуть пока главную сделку сезона «Чикаго», удержавший 50% зарплаты финна (~4,6 миллиона долларов). Перешел в «Харрикейнз» Тэйлор Холл — некогда обладатель «Харт Трофи», чей контракт также истекает следующим летом, в своем нынешнем состоянии он все еще способен стать важной частью «средней шестерки». Комиссионные иллинойскому офшору получились откровенно смешными — безусловный пик третьего раунда ближайшего драфта. Пока есть ощущение, что генеральный менеджер «Блэкхоус» Кайл Дэвидсон тотально продешевил.

Большим подспорьем для Рантанена станет наличие в «Каролине» финской диаспоры. В последние годы она наращивает свое присутствие в Роли почти так же стремительно, как русская община, которую не первый год собирает в южном штате русский скаут «Харрикейнз» Олег Смирнов. С более молодым Йеспери Котканиеми Микко еще не играл. А вот со своим ровесником Себастьяном Ахо он пересекался в сборной Финляндии еще с юниорских лет и выигрывал вместе с ним домашний МЧМ в 2016-м. Кстати, если Бриндамор решится использовать их в одном звене, что очень вероятно, то главный тренер Суоми Антти Пеннане в преддверии предстоящего Турнира четырех наций получит по-настоящему элитную и наигранную связку.

Стоит ли вычеркивать из списка претендентов на Кубок Стэнли «Колорадо», лишившегося четвертого бомбардира НХЛ за последние пять лет? Пожалуй, нет. Скинув 9,5 миллиона финна из платежки, «Эвеланш» не только получили взамен более дешевого элитного двухстороннего нападающего, идущего на лучший сезон в карьере, но и прямо сейчас имеют свободные 5,6 миллиона долларов под потолком. Кажется, перед дедлайном Макфарлэнд и Сакик еще способны нас удивить.