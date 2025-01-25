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Сегодня, 08:00

Кучеров снова дышит в спину Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ! Никита опять может оставить канадца без «Арт Росса»

Гол и две голевые передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Чикаго»
Иван Богун
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Три очка россиянина помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» на выезде.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Чаффи — 9 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:59 — 0:1. Дач — 1 (Донато, Кревье), 16:29 — 1:1. Назар — 2 (Бедард), 18:47 — 2:1. Кревье — 3 (Назар, Райхель), 24:59 — 3:1. Пол — 14 (Хедман, Хагель), 39:52 — 3:2. Гюнцель — 25 (бол., Кучеров, Раддиш), 59:19 — 3:3. Кучеров — 23 (бол., Хедман, Гюнцель), 60:58 — 3:4.
Вратари: Содерблум — Йоханссон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 14 (5+8+1+0) — 40 (12+10+17+1).
Наши: Михеев (16.56/1/0) — Кучеров (25.05/2/-2).
25 января. Чикаго. United Center. 18975 зрителей.

Когда Нэйтан Маккиннон в середине осени в очередной раз включил турборежим и с большим отрывом шел первым в списке бомбардиров текущей регулярки, казалось, что судьба гонки за «Арт Росс Трофи» предрешена. Помогли канадцу ускакать дальше всех не только великолепная форма и желание взять долгожданный трофей, но и повреждения конкурентов в лице Никиты Кучерова и Кирилла Капризова.

Однако если пропустивший сразу 12 матчей лидер «Миннесоты» сейчас только-только начинает приходить в себя после травмы верхней части тела, то 86-й номер «Тампы» в конце января вновь решил довести канадца из «Колорадо» до нервного тика и набрал такой ход, что от некогда огромного гандикапа Маккиннона почти ничего не осталось.

Коннор Макдэвид в&nbsp;борьбе с&nbsp;Конором Гарлэндом. Макдэвида дисквалифицировали за грязный прием. Конкурент Кучерова за «Арт Росс» пропустит три матча

В предыдущем матче против «Монреаля» привычно немногословный россиянин довел свою результативную серию до десяти игр подряд, а сегодня — продлил ее, набрав 3 (1+2) очка в выездной встрече с перестроечным «Чикаго».

Уже на 10-й минуте Кучеров отметился голевой передачей и помог «Лайтнинг» открыть счет. Получив шайбу в правом углу, Никита моментально оценил ситуацию и с разворота выдал роскошный пас на пятак позабытому защитниками «Чикаго» Митчеллу Чаффи.

Вот только хозяева не просто смогли достаточно быстро сравнять счет и отправиться от не самого удачного начала, но и повести 3:1 ближе к середине матча. Причем в эпизодах с шайбами Колтона Дака и Фрэнка Назара уроженец Майкопа находился на льду и словил два минуса в показатель полезности. Однако их лучший бомбардир «Болтс» сполна перекрыл в самой концовке, когда гостям пришлось спасаться.

Именно Никита за 40 секунд до окончания третьего периода в формате «шесть на четыре» изящно нашел на пятачке клюшку Джейка Гюнцеля, который не имел право промахнуться мимо пустого створа и своим голом утащил матч в дополнительное время.

Ну а в овертайме Кучеров принес команде Джона Купера победу, расстреляв из правого круга в большинстве ворота Арвида Содерблума и забросив свою 23-ю шайбу в регулярке.

Уже третий трехочковый матч за последние две недели позволил россиянину сократить отставание до Маккиннона в бомбардирской гонке всего до двух баллов — теперь на счету Кучерова 73 (23+50) очка в 45 играх. Только не стоит забывать, что пока лидеров «Колорадо» и «Тампы» разделяет Леон Драйзайтль, опережающий Никиту всего на одно очко.

Недооценивать немца, бравшего «Арт Росс» в 2020-м, никто не собирается — матчи против «Ванкувера» и «Вашингтона» в очередной раз доказывали, что способен он бомбить и без дисквалифицированного Коннора Макдэвида. Однако регулярочное противостояние Кучерова и Маккиннона все прочнее становится классикой, без которой представить современную НХЛ уже сложно. Как бы то ни было, появление в гонке дуэта из «Эдмонтона» сделает гонку только интереснее.

Никита Кучеров
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
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3 Тампа-Бэй 47 26 21 55
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5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 48 30 18 61
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