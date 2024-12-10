Мощнейший обмен в НХЛ! «Колорадо» достала вратарская проблема — и двух русских отправили в Калифорнию

Александр Георгиев и Николай Коваленко едут в «Сан-Хосе».

«Колорадо» и «Сан-Хосе» провернули мощный обмен, в котором были задействованы сразу несколько русских игроков. Центральный персонаж сделки — вратарь Маккензи Блэквуд. Опытного канадца по уровню можно оценить как среднего хоккеиста. Но он способен решить вратарскую проблему команды из Денвера, если не подведет здоровье. От него не потребуется стоять на голове каждый матч.

Несколько лет назад Блэквуд подавал большие надежды. Считалось, что ему по силам дорасти до уровня, позволяющего считаться лучшим канадским голкипером в НХЛ. Серия травм затормозила его прогресс. В Денвере на него делают большую ставку. Это прекрасная возможность сделать шаг вперед в карьере.

Менеджмент «Эвеланш» можно понять. Команда пропустила 103 шайбы в чемпионате — больше только у «Сан-Хосе» (108) и «Питтсбурга» (110). Однако «Колорадо» считается одним из фаворитов сезона, обладает хорошим подбором защитников, а его первая пара Девон Тэйвз — Кэйл Макар попала в заявку сборной Канады на Турнир четырех наций.

Сезон команда начинала с Александром Георгиевым, Юстасом Аннуненом и Каапо Кяхкененом. Никого из них в составе не осталось после всего трети регулярного чемпионата. Два года назад «Колорадо» завоевал Кубок Стэнли, имея в качестве основного голкипера обычного середняка Дарси Кемпера. Похоже, генеральный менеджер Пол Макфарланд отчаялся ждать и решил перейти к решительным мерам. Блэквуд и пришедший из «Нэшвилла» Скотт Уэджвуд несколько лет образовывали вратарский дуэт в «Нью-Джерси».

Североамериканские журналисты, узнав про обмен, быстро раскопали любопытный факт. Ровно 29 лет назад из «Монреаля» в «Колорадо» перешел легендарный вратарь Патрик Руа, принесший своей новой команде два титула. В обратном направлении в качестве одной из частей компенсации «Эвеланш» отправили нападающего Андрея Коваленко. Сейчас «Колорадо» в том числе пожертвовал его сыном, чтобы заполучить Блэквуда. Уровень голкиперов прошлого и настоящего сравнивать бессмысленно. Но история отца и сына Коваленко закольцевалась красиво.

Российский контингент в «Сан-Хосе» стал еще больше. Коваленко-младший усилит конкуренцию среди крайних нападающих в нижних звеньях. Георгиеву переезд в Калифорнию дает чуть ли не последнюю возможность перезагрузить карьеру в НХЛ. Иначе далее его ждет АХЛ или возвращение на родину. Одновременно выросли акции Ярослава Аскарова. Теперь закрепиться в «Акулах» ему будет проще — пускай только дадут шанс. Пока он великолепно играет в фарм-клубе, хотя уже созрел для решения более серьезных задач. Чешский голкипер Витек Ванечек, ранее тоже выступавший в «Нью-Джерси», не производит впечатление. Не исключено, что в ближайшее время тащить на себе «Сан-Хосе» попытается пара российских вратарей.