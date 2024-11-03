Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

В НХЛ дебютировал российский ноунейм. «Колорадо» страдает из-за травм и доверяет юниорам

Российский нападающий Прищепов дебютировал в НХЛ за «Колорадо»
Екатерина Василевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Колорадо» Никита Прищепов в матче с «Нэшвиллом».
Фото Steve Roberts-Imagn Images, USA Today Sports
Кто такой Никита Прищепов.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Голы: Макар — 5 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 22:54 — 0:1. Стэмкос — 2 (бол., Йоси, О`Райлли), 28:31 — 1:1. Сиссонс — 1 (Дель Гайзо, Л`Еро), 38:40 — 2:1. Йоси — 1 (бол., Стэмкос, Маршессо), 45:15 — 3:1. Маккиннон — 6 (Тэйвз, Макар), 57:43 — 3:2. Форсберг — 6 (п.в., Нюквист), 58:46 — 4:2. Нюквист — 4 (п.в.), 59:19 — 5:2.
Вратари: Сарос — Аннунен (57:15 — 57:43, 58:05 — 58:46, 58:50 — 59:19).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (11+5+9) — 30 (8+12+10).
Наши: — - Коваленко (12.25/0/0), Прищепов (13.30/2/0).
3 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17213 зрителей.

В «Колорадо» серьёзные проблемы с травмами. Арттури Лехконен, Джонатан Друэн, Росс Колтон, Майлз Вуд, Валерий Ничушкин — все они пока не могут принимать участие в матчах. Из оставшихся целых игроков лишь четверо проявляют себя должным образом, да и то в основном в большинстве, которое у «Эвс» забралось в топ-3. Несмотря на приближающееся возращение Лехконена, «Колорадо» решил пойти на крайние меры перед игрой с «Предаторз» и подарил нам крутую историю. Всего после месяца регулярки за команду дебютировал выбранный на драфте 2024 года Никита Прищепов.

Никита Прищепов родился в Оренбурге в 2004 году, воспитанник местного клуба «Юниор». В 13 лет сменил прописку на альметьевскую, перейдя в «Нефтяник», который был в группе «А» поволжского региона и играл с более серьезными соперниками. А в середине следующего сезона осел в Подмосковье: в спортшколе «Витязя». На второй год пребывания в Подольске 15-летнего форварда уже подключали к U-18, где он играл с ровесником Иваном Мирошниченко и набрал 21 (12+9) очко в 11 матчах, став третьим бомбардиром команды. А в своей основной — по 2004 году — выбил 29 (16+13) очков в 26 встречах.

Получил Никита вызов и на межрегиональное первенство в составе «Центрального федерального округа». Однако в тот год все взгляды были обращены на Матвея Мичкова, который играл в той же команде и затмевал и своих, и чужих.

Форвард &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков (№ 39) в&nbsp;матче против &laquo;Миннесоты&raquo; (7:5). Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова

В возрасте молодёжной команды Прищепов представлял «Русских Витязей», но в свой единственный сезон был не на лидерских позициях. Заиграть в МХЛ столь же легко, как в детских лигах, не получилось и за 37 встреч он набрал только 11 (2+9) очков. Правда, Никита и дебютировал-то в 16 лет — не тот возраст, когда неудачи в МХЛ рушат карьеру. Но это был его первый сезон, когда по итогам чемпионата на его счету было меньше очка за игру за основную команду.

На следующий сезон-21/22 — в свой драфтовый — он переехал в юниорскую лигу Квебека. Надеялся вернуть себе прежнюю результативность, а оказался в суровой канадской реальности. В первый адаптационный сезон за «Викториавилл Тайгерз» он провел 65 игр и набрал неубедительные для скаутов 27 (9+18) очков. Так что нет ничего удивительного в том, что Никиту никто не выбрал. Однако нападающий не остановился и к следующему лету улучшил показатели до 41 (14+27) очков в 63 матчах. Что опять-таки не убедило скаутов. Лишь прошлый сезон получился сильным (67 (22+45) очков в 63 играх) и Прищепова, уже 20-летнего, забрал себе «Колорадо». Забрал низко: в седьмом раунде под общим 217 номером. Кто бы мог подумать летом, что столь поздно выбранный по номеру и возрасту игрок уже ближайшей осенью сыграет в НХЛ.

Первый месяц нового сезона Прищепов провел в АХЛ за «Колорадо Иглз». Вторая команда играет примерно так же посредственно, как и основа. Прищепов в ней четвертый бомбардир: с 4 (1+3) очками в шести играх. Однако вместо более опытных Якоба Макдоны или Мэттью Филипса выбор главного тренера Джареда Беднара пал именно на Никиту.

Идея ввести молодого неопытного нападающего против скромного «Нэшвилла» себя оправдала, насколько это слово вообще применимо при поражениях. Никита вышел в третьем звене вместе с Николаем Коваленко, и их тройка с Паркером Келли первую часть встречи смотрелась перспективнее, чем Маккиннон и Рантанен. У одного Прищепова было как минимум три шанса забросить в дебютном матче. Борется, старается, идет в прессинг и что важно: в его игре не видно нервозности, зато много уверенности — так можно описать Прищепова по первому матчу в НХЛ. Во втором периоде россиянину доверили сыграть в большинстве. А к третьему периоду Никита переехал из третьего во второе звено и вместо Ивана Ивана играл с Кейси Миттельштадтом и Логаном О'Коннором. Правда, итоговый штурм ему не доверили. Всего за матч он провел 13:30 минут — больше, чем Николай Коваленко или Иван Иван, дважды бросил. Кажется, место в составе на следующую игру он заслужил.

Чего не сказать о половине игроков «Колорадо». Поражение от «Нэшвилла» с большой разницей — не лучшая перспектива на старте сезона. До и немного после гола Макара игра шла хорошо, но потом сломалась. Сломал ее Стивен Стемкос, у которого гол+пас. Но «Эвс» грустно выглядят сами по себе, будь в соперниках хоть Стэмкос, хоть Кучеров. Третью встречу подряд «Колорадо» пропускает по пять шайб. Тот же Рантанен проснулся только к самому концу, Йоэль Кивиранта все еще не раскрылся (может быть, стоит поставить Прищепова на его место, если не вернется Лехконен? Хуже-то вряд ли будет). Стабильность есть только от Кейла Макара — он по-прежнему в числе лучших бомбардиров лиги и команды, и до сих пор не прервал результативную серию.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
Читайте также
Die Zeit сообщила о непубличных переговорах России и Украины о взаимных уступках
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Популярное видео
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

35 голов до Гретцки! Овечкин разыгрался, а «Вашингтон» смял «Коламбус» за 15 минут
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 10 8 2 16
2 Нью-Джерси 14 7 7 16
3 Рейнджерс 10 7 3 15
4 Каролина 9 7 2 14
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 11 4 7 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 11 7 4 14
3 Торонто 12 6 6 13
4 Оттава 11 6 5 12
5 Детройт 11 5 6 11
6 Бостон 12 5 7 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 11 10 1 20
2 Миннесота 10 7 3 16
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 11 5 6 12
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Колорадо 12 5 7 10
7 Нэшвилл 11 4 7 9
8 Чикаго 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 7 4 15
2 Лос-Анджелес 12 6 6 15
3 Калгари 11 6 5 13
4 Ванкувер 9 4 5 11
5 Эдмонтон 11 5 6 11
6 Сиэтл 12 5 7 11
7 Анахайм 10 4 6 10
8 Сан-Хосе 12 3 9 8
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 00:00
Вашингтон – Коламбус
 7 : 2
3.11 02:00
Сент-Луис – Торонто
 4 : 2
3.11 02:00
Питтсбург – Монреаль
 3 : 1
3.11 02:00
Детройт – Баффало
 2 : 1
3.11 02:00
Оттава – Сиэтл
 3 : 0
3.11 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 5 : 2
3.11 05:00
Вегас – Юта
 - : -
3.11 05:00
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
3.11 21:00
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
3.11 23:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости