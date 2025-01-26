Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:40

Русский форвард из «Калгари» спасает карьеру в НХЛ? Кузьменко сделал важнейший дубль и победил Капризова

«Калгари» победил «Миннесоту», у Кузьменко три очка
Екатерина Василевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Кузьменко.
Фото ХК «Калгари»
Три очка в матче против «Миннесоты».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Калгари» — 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)
Голы: Кузьменко — 3 (бол., Кадри, Уигар), 6:58 — 0:1. Эрикссон Эк — 8 (Зуккарелло, Капризов), 9:34 — 1:1. Поспишил — 3 (Кузьменко, Шарангович), 32:28 — 1:2. Андерссон — 7 (бол., Баклунд, Поспишил), 39:52 — 1:3. Бишоп — 1 (Ломберг), 51:53 — 1:4. Годро — 8 (бол., Хартман, Росси), 54:15 — 2:4. Кузьменко — 4 (Шарангович, Уигар), 54:29 — 2:5. Фолиньо — 7 (Росси, Болди), 58:46 — 3:5. Зуккарелло — 12 (Сперджен, Росси), 59:33 — 4:5.
Вратари: Флери (58:55 — 59:33, 59:35) — Вольф.
Штраф: 17 — 15.
Броски: 25 (5+7+13) — 29 (5+14+10).
Наши: Капризов (21.24/3/0), Тренин (8.35/0/0), Хуснутдинов (11.00/1/0) — Кузьменко (14.25/3/+2), Мироманов (20.21/3/0).
26 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Когда-то в далеком 2022 году Андрей Кузьменко приехал в НХЛ и сразу же показал свою лучшую игру. Весь Ванкувер буквально носил на руках российского форварда, а он оправдывал их надежды и доверие на льду. Сказка закончилась уже на следующий сезон: неудачная игра за «Кэнакс» привела к обмену в «Калгари», где на некоторое время Кузьменко все-таки показал себя прежнего. С дублями и даже одним хет-триком. Однако нынешний чемпионат все за тех же «Флэймз» пока худший в его карьере: до матча с «Миннесотой» Андрей шел со средним показателем 0,3 очка: 11 (2+9) очков в 34 игры. Ужасная статистика для форварда уровня Кузьменко.

Этот сезон складывается для россиянина максимально трудно. Начал он его хорошо: уже во второй игре заработал ассистентский хет-трик. Однако потом Кузьменко перестал набирать результативные баллы. Помимо слабой статистики какое-то время были проблемы даже с попаданием в состав. Главный тренер «Калгари» Райан Хуска не раз пересаживал нападающего со скамейки запасных в ложу прессы, а на игру предпочитал ставить ребят из АХЛ. И это для форварда с кэпхитом 5,5 миллионов долларов — третьим по величине в команде. Говорят даже, что летом Андрей может вернуться в КХЛ.

Однако январь для Кузьменко уже точно не настолько провальный. В позапрошлой игре с «Виннипегом» он прервал свою безголевую серию, которая длилась аж с 15 октября. А матч с «Миннесотой» и вовсе стал для россиянина прорывным — он забросил столько же, сколько за все предыдущие игры чемпионата. Именно Кузьменко открыл счет в матче, когда «Калгари» играл в большинстве. А во втором периоде отдал передачу на гол Мартина Поспишила.

Все эти действия можно отнести к разряду рядовых. Чего не сказать о втором голе нападающего. Он, во-первых, стал важным стратегически: «Миннесота» напирала и медленным шажками пробиралась к камбэку. В итоге вторая шайба россиянина стала для команды победной — «Уайлд» удалось довести счет до 5:4. Во-вторых, сам гол получился красивым.

Осенью «Миннесота» уже оформляла камбэк против «Калгари». Однако на этот раз спасти матч не получилось. Можно выделить первое очко Кирилла Капризова после травмы — он отдал передачу Эрикссона Эка, забившего первый гол. И, возможно, именно гола Кирилла не хватило на этот раз «Миннесоте», которая пока что проваливает первый месяц года.

Андрей Кузьменко
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Следователи установили местонахождение актера Смольянинова
В Москве обновили правила пользования метро
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Счетчик Овечкина: 20 голов до нового рекорда по голам в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 51 25 26 56
4 Тампа-Бэй 48 26 22 55
5 Оттава 49 25 24 54
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 49 28 21 60
4 Колорадо 50 28 22 58
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 49 31 18 65
2 Вегас 49 30 19 64
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 47 24 23 55
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 00:00
Эдмонтон – Баффало
 3 : 2
26.01 00:00
Сиэтл – Питтсбург
 4 : 1
26.01 03:00
Оттава – Торонто
 2 : 1
26.01 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
26.01 03:00
Сент-Луис – Даллас
 0 : 2
26.01 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
26.01 03:00
Миннесота – Калгари
 4 : 5
26.01 03:00
Детройт – Тампа-Бэй
 2 : 0
26.01 03:30
Айлендерс – Каролина
 3 : 2 ОТ
26.01 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 2 : 1
26.01 06:00
Анахайм – Нэшвилл
 - : -
26.01 06:00
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
26.01 21:00
Рейнджерс – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости