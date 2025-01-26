Русский форвард из «Калгари» спасает карьеру в НХЛ? Кузьменко сделал важнейший дубль и победил Капризова

Три очка в матче против «Миннесоты».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)

Голы: Кузьменко — 3 (бол., Кадри, Уигар), 6:58 — 0:1. Эрикссон Эк — 8 (Зуккарелло, Капризов), 9:34 — 1:1. Поспишил — 3 (Кузьменко, Шарангович), 32:28 — 1:2. Андерссон — 7 (бол., Баклунд, Поспишил), 39:52 — 1:3. Бишоп — 1 (Ломберг), 51:53 — 1:4. Годро — 8 (бол., Хартман, Росси), 54:15 — 2:4. Кузьменко — 4 (Шарангович, Уигар), 54:29 — 2:5. Фолиньо — 7 (Росси, Болди), 58:46 — 3:5. Зуккарелло — 12 (Сперджен, Росси), 59:33 — 4:5.

Вратари: Флери (58:55 — 59:33, 59:35) — Вольф.

Штраф: 17 — 15.

Броски: 25 (5+7+13) — 29 (5+14+10).

Наши: Капризов (21.24/3/0), Тренин (8.35/0/0), Хуснутдинов (11.00/1/0) — Кузьменко (14.25/3/+2), Мироманов (20.21/3/0).

26 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Когда-то в далеком 2022 году Андрей Кузьменко приехал в НХЛ и сразу же показал свою лучшую игру. Весь Ванкувер буквально носил на руках российского форварда, а он оправдывал их надежды и доверие на льду. Сказка закончилась уже на следующий сезон: неудачная игра за «Кэнакс» привела к обмену в «Калгари», где на некоторое время Кузьменко все-таки показал себя прежнего. С дублями и даже одним хет-триком. Однако нынешний чемпионат все за тех же «Флэймз» пока худший в его карьере: до матча с «Миннесотой» Андрей шел со средним показателем 0,3 очка: 11 (2+9) очков в 34 игры. Ужасная статистика для форварда уровня Кузьменко.

Этот сезон складывается для россиянина максимально трудно. Начал он его хорошо: уже во второй игре заработал ассистентский хет-трик. Однако потом Кузьменко перестал набирать результативные баллы. Помимо слабой статистики какое-то время были проблемы даже с попаданием в состав. Главный тренер «Калгари» Райан Хуска не раз пересаживал нападающего со скамейки запасных в ложу прессы, а на игру предпочитал ставить ребят из АХЛ. И это для форварда с кэпхитом 5,5 миллионов долларов — третьим по величине в команде. Говорят даже, что летом Андрей может вернуться в КХЛ.

Однако январь для Кузьменко уже точно не настолько провальный. В позапрошлой игре с «Виннипегом» он прервал свою безголевую серию, которая длилась аж с 15 октября. А матч с «Миннесотой» и вовсе стал для россиянина прорывным — он забросил столько же, сколько за все предыдущие игры чемпионата. Именно Кузьменко открыл счет в матче, когда «Калгари» играл в большинстве. А во втором периоде отдал передачу на гол Мартина Поспишила.

Все эти действия можно отнести к разряду рядовых. Чего не сказать о втором голе нападающего. Он, во-первых, стал важным стратегически: «Миннесота» напирала и медленным шажками пробиралась к камбэку. В итоге вторая шайба россиянина стала для команды победной — «Уайлд» удалось довести счет до 5:4. Во-вторых, сам гол получился красивым.

Осенью «Миннесота» уже оформляла камбэк против «Калгари». Однако на этот раз спасти матч не получилось. Можно выделить первое очко Кирилла Капризова после травмы — он отдал передачу Эрикссона Эка, забившего первый гол. И, возможно, именно гола Кирилла не хватило на этот раз «Миннесоте», которая пока что проваливает первый месяц года.