Самсонов считает, что Никишину пойдет на пользу уход из «Каролины»
Бывший форвард «Каролины», бронзовый призер Олимпиады-2002 Сергей Самсонов поделился мнением о возможном уходе из «Харрикейнз» российского защитника Александра Никишина.
Никишин перешел в «Каролину» в апреле 2025 года, 30 июня 24-летний россиянин стал ограниченно свободным агентом.
«Уход Никишина, думаю, пойдет ему на пользу. В «Каролине» он немного заблокирован, потому что есть такие игроки, как Джейкоб Слэвин, К'Андре Миллер. Может, поэтому тяжело выйти на другой уровень, не получая много времени. В какой-то степени я понимаю, к чему Александр хочет двигаться. В команде, куда он придет, однозначно дадут возможность разогнаться. У него не было такой возможности в «Каролине», — приводит ТАСС слова Самсонова.
В сезоне-2025/26 Никишин набрал 33 (11+22) очка в 81 матче за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ, а также сделал 1 результативную передачу в 17 играх плей-офф. Вместе с «Харрикейнз» россиянин завоевал Кубок Стэнли-2026.
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