Зибанежад стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад был признан первой звездой стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20. Шведский центрфорвард в двух матчах набрал 8 (4+4) очков, сообщает официальный сайт НХЛ.

Второй звездой стал нападающий «Детройта» Энтони Манта. Он вышел в лидеры снайперов лиги, забив в двух матчах 5 голов. Причем в матче с «Далласом» (4:3) Манта оформил покер.

Третьей звездой стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Он также успел забросить пять шайб, но сделал это за три матча.

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