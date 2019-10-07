Зибанежад стал первой звездой недели в НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад был признан первой звездой стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20. Шведский центрфорвард в двух матчах набрал 8 (4+4) очков, сообщает официальный сайт НХЛ.
Второй звездой стал нападающий «Детройта» Энтони Манта. Он вышел в лидеры снайперов лиги, забив в двух матчах 5 голов. Причем в матче с «Далласом» (4:3) Манта оформил покер.
Третьей звездой стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Он также успел забросить пять шайб, но сделал это за три матча.
Mika Zibanejad (@NYRangers), Anthony Mantha (@DetroitRedWings), Auston Matthews (@MapleLeafs) named Three Stars of the Week. https://t.co/W9RBXov4Mr #NHLStats pic.twitter.com/943yg4uiYU— NHL Public Relations (@PR_NHL) October 7, 2019
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