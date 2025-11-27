Задоров прокомментировал свист болельщиков «Айлендерс» в его сторону

Защитник «Бостона» Никита Задоров прокомментировал сегодняшний прием болельщиков «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел 27 ноября.

«Они меня освистали? Мне показалось, что сегодня на трибунах снова было тихо», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

В предыдущем матче между командами 5 ноября (4:3 Б) российский хоккеист спровоцировал массовую потасовку, толкнув у борта 18-летнего защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера и сбив его с ног.

После этого инцидента Задоров подвергся оскорблениям в социальных сетях и призвал болельщиков «Айлендерс» активнее поддерживать свою команду, чтобы «на трибунах не было тихо, как в библиотеке».

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 25 матчей и набрал 8 (1+7) очков.