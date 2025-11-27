Тренер «Вашингтона» Карбери об Овечкине: «Он всегда находит способ повлиять на игру, когда наступает важный вечер или важный момент»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал церемонию в честь 900-го гола и 1500-го матча российского нападающего Александра Овечкина в регулярках НХЛ перед матчем с «Виннипегом» (4:3). На лед 40-летний форвард вышел вместе со своими сыновьями в форме клуба.

Овечкин в игре с «Виннипегом» забил гол.

«Это была такая особенная церемония, и то, что он забил... это просто... можно было точно это предсказать. Такие вещи случаются. Он всегда находит способ повлиять на игру, когда наступает важный вечер или важный момент, и сегодняшний матч не стал исключением», — цитирует канадского тренера пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 24 матчах набрал 22 (11+11) очка.