Бывший вратарь «Сибири» Доминге перешел в фарм-клуб «Флориды»

Бывший вратарь «Сибири» Луи Доминге подписал контракт с «Шарлотт» из АХЛ. Команда является фарм-клубом «Флориды» из НХЛ.

Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона-2025/26 и является односторонним.

3 ноября Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. Он одержал одну победу в 11 матчах с процентом отраженных бросков 89,2 и коэффициентом надежности 3,83.

В НХЛ Доминге провел 151 матч с показателем отраженных бросков 90,5. Он играл за «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». Последние два сезона вратарь выступал в АХЛ за «Хартфорд» в системе «Рейнджерс».