«Миннесота» по буллитам переиграла «Юту», Капризов и Хуснутдинов забросили по шайбе

«Миннесота» на выезде обыграла «Юту» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев дублем отметился Клейтон Келлер, еще по голу забили Кевин Стенлунд и Юусо Вялимяки. Защитник команды Михаил Сергачев отдал голевые передачи на 5-й и 10-й минутах 3-го периода встречи.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин набрал 20 (7+13) очков в 28 матчах.

За «Уайлд» шайбы забросили Марат Хуснутдинов, Кирилл Капризов, Маркус Юханссон, Марко Росси и Мэтт Болди, реализовавший победный буллит.

27-летний Капризов набрал 43 (18+25) очка за 27 игр. На счету 22-летнего Хуснутдинова 3 (1+2) очка в 25 встречах.

«Миннесота» набрала 42 очка за 28 матчей и вышла на 1-е место в Западной конференции, «Юта» с 29 очками за 28 встреч идет 10-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Миннесота» — 4:5 Б (1:0, 0:2, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Стенлунд — 4 (Карконе), 13:46 — 1:0. Хуснутдинов — 1, 34:25 — 1:1. Капризов — 18 (Юханссон), 35:01 — 1:2. Келлер — 8 (бол., Сергачев, Гюнтер), 44:42 — 2:2. Юханссон — 4, 45:39 — 2:3. Келлер — 9 (бол., Гюнтер, Сергачев), 49:54 — 3:3. Вялимяки — 2 (Крауз), 51:45 — 4:3. Росси — 10 (Юханссон, Болди), 59:16 — 4:4.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Веймелка — Густавссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (5+7+9+4) — 39 (17+10+9+3).

Наши: Сергачев (26.51/0/-1) — Капризов (25.45/4/+3), Тренин (13.38/1/-1), Хуснутдинов (8.02/1/0).

11 декабря. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.