«Сент-Луис» в овертайме победил «Ванкувер», у Бучневича результативная передача

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в овертайме «Ванкувер» со счетом 4:3.

В составе гостей отличились Карл Болдюк, Роберт Томас, Джордан Кайру и Дилан Холлоуэй, Павел Бучневич отметился результативной передачей. У «Кэнакс» шайбы забросили Дакота Джошуа, Элиас Петтерссон и Джейк Дебраск.

После этого матча «Сент-Луис» с 30 занимает десятое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 33 очками — на восьмой строчке.

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Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Джошуа — 1 (Гарлэнд, Майерс), 8:02 — 1:0. Болдюк — 4 (Холлоуэй), 9:15 — 1:1. Томас — 5 (мен., Парэйко, Бучневич), 17:30 — 1:2. Кайру — 10 (бол., Томас, Фолк), 36:18 — 1:3. Петтерссон — 8 (бол., Босер, Гарлэнд), 38:32 — 2:3. Дебраск — 13 (Петтерссон, Босер), 58:08 — 3:3. Холлоуэй — 10 (Томас), 61:40 — 3:4.

Вратари: Демко — Хофер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (8+9+8+0) — 25 (7+11+5+2).

Наши: — - Бучневич (18.33/3/+1), Торопченко (12.47/0/0).

11 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18754 зрителя.