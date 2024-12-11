«Сент-Луис» в овертайме победил «Ванкувер», у Бучневича результативная передача
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в овертайме «Ванкувер» со счетом 4:3.
В составе гостей отличились Карл Болдюк, Роберт Томас, Джордан Кайру и Дилан Холлоуэй, Павел Бучневич отметился результативной передачей. У «Кэнакс» шайбы забросили Дакота Джошуа, Элиас Петтерссон и Джейк Дебраск.
После этого матча «Сент-Луис» с 30 занимает десятое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 33 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Джошуа — 1 (Гарлэнд, Майерс), 8:02 — 1:0. Болдюк — 4 (Холлоуэй), 9:15 — 1:1. Томас — 5 (мен., Парэйко, Бучневич), 17:30 — 1:2. Кайру — 10 (бол., Томас, Фолк), 36:18 — 1:3. Петтерссон — 8 (бол., Босер, Гарлэнд), 38:32 — 2:3. Дебраск — 13 (Петтерссон, Босер), 58:08 — 3:3. Холлоуэй — 10 (Томас), 61:40 — 3:4.
Вратари: Демко — Хофер.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (8+9+8+0) — 25 (7+11+5+2).
Наши: — - Бучневич (18.33/3/+1), Торопченко (12.47/0/0).
11 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18754 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|31
|18
|13
|39
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|14
|13
|29
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|8
|Коламбус
|28
|12
|16
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|26
|10
|16
|24
|11.12
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 6
|11.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.12
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 5
|11.12
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 2
|11.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|8 : 1
|11.12
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 4
|11.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|2 : 1
|11.12
|05:30
|
Юта – Миннесота
|4 : 5 Б
|11.12
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|11.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|1 : 2 Б