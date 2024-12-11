Задоров поучаствовал в драке в матче против «Виннипега»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Виннипегу» (1:8).

На 48-й минуте игроки после вбрасывания устроили сразу несколько драк. В одной из них поучаствовал защитник «Брюинз» Никита Задоров, подравшись с нападающим «Джетс» Адамом Лаури.

«Виннипег» набрал 42 очка в 30 матчах и лидирует в Восточной конференции, «Бостон» с 33 очками за 30 игр идет 6-м на «Западе».