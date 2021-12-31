Джефф Картер внесен в ковид-протокол

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Он сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 36-летний канадец провел 27 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 9 голов и 8 результативных передач.