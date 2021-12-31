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Джефф Картер внесен в ковид-протокол

19:02
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Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Он сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 36-летний канадец провел 27 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 9 голов и 8 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное