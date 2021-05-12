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«Виннипег» разгромил «Ванкувер»

05:43
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«Виннипег» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). «Джетс» одержали победу после двух подряд поражений.

«Виннипег» занимает 3-е место в Северном дивизионе, а «Ванкувер» — последнее.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Коннор — 24 (Уилер, Демело), 7:48 — 1:0. Уилер — 14 (Коннор, Пионк), 22:05 — 2:0. Шайфли — 21 (Уилер, Бенн), 28:33 — 3:0. Уилер — 15 (Коннор, Шайфли), 50:44 — 4:0. Эпплтон — 11 (Перро, Форборт), 51:54 — 5:0.

Вратари: Хеллибак — Холтби.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (11+10+15) — 24 (6+11+7).

12 мая. Виннипег. Bell MTS Place.

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