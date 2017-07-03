"Вашингтон" подписал контракт с нападающим "Кярпят"

"Вашингтон" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Джоном Альбертом. Двустороннее соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Зарплата игрока составит 650 тысяч долларов, а в случае выступления в АХЛ – 220 тысяч.

Минувший сезон Альберт провел в чемпионате Финляндии в составе "Кярпят" и набрал 24 (12+12) очка в 42 встречах. На его счету всего 9 матчей в НХЛ за "Виннипег", в которых он отметился одной шайбой. Большую часть карьеры форвард провел в АХЛ, где записал на свой счет 155 (68+87) очков в 283 играх.