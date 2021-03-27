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Овечкин забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео

04:31

«Вашингтон» увеличил счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Российский нападающий Александр Овечкин на 17-й минуте третьего периода во второй раз за встречу поразил ворота соперника. Ассистировал ему вновь Евгений Кузнецов.

Для Овечкина это 723-я шайба за карьеру в североамериканской лиге. Он занимает шестое место по этому показателю.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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