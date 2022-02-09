Капризов прервал серию из 12 матчей подряд с результативными действиями

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прервал свою результативную серию.

В игре регулярного чемпионата с «Виннипегом» (0:2) 24-летний россиянин не набрал очков. На его счету 7 бросков в створ и 2 силовых приема, форвард закончил встречу с показателем полезности «-1».

До этого Капризов набирал очки в 12 матчах подряд.

В сезоне-2021/22 форвард набрал 53 (19+34) очка в 41 игре.