«У меня разбилось сердце, когда я узнал о авиакатастрофе». Легендарный американский нападающий вспомнил русского партнера по «Сент-Луису»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл вспомнил своего бывшего партнера по «Сент-Луису» Игорю Королеву. 7 сентября 2011 года Королев погиб в авиакатастрофе вместе с остальными игроками и тренерами «Локомотива».

— Своих российских партнеров по «Сент-Луису» помните?

— Конечно. Игорь Кравчук был очень хорошим защитником. Игра таких парней говорит сама за себя. А еще у нас были Большой Ви и Маленький Ви, два Виталия — Прохоров и Карамнов. Не могу сказать, что они много времени проводили с партнерами, поэтому я толком не успел их узнать. А самым любимым из них был Игорь Королев. Скучаю по нему. Безумно печально было узнать о том, что он погиб в той авиакатастрофе. В этот момент у меня разбилось сердце. Он был прекрасным парнем. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Халла — скоро в «СЭ»