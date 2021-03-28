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«Питтсбург» победил «Айлендерс», Сорокин во втором периоде был заменен на Варламова

04:32
28 марта. «Питтсбург» — «Айлендерс» — 6:3. Фото ХК «Айлендерс»
28 марта. «Питтсбург» — «Айлендерс» — 6:3. Фото ХК «Айлендерс»
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 6:3.

В составе «пингвинов» хет-трик оформил Брайан Раст, еще по шайбе забросили Фредерик Годро, Эван Родригес и Сидни Кросби. Гости ответили точными бросками Мэтью Барзала, Энтони Бовилье и Джордан Эберле. В середине второго периода тренерский штаб «островитян» заменил вратаря Илью Сорокина, пропустившего четыре шайбы, на Семена Варламова.

После этого матча «Питтсбург» с 46 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 48 очками — на второй строчке.

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