«Питтсбург» победил «Айлендерс», Сорокин во втором периоде был заменен на Варламова

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 6:3.

В составе «пингвинов» хет-трик оформил Брайан Раст, еще по шайбе забросили Фредерик Годро, Эван Родригес и Сидни Кросби. Гости ответили точными бросками Мэтью Барзала, Энтони Бовилье и Джордан Эберле. В середине второго периода тренерский штаб «островитян» заменил вратаря Илью Сорокина, пропустившего четыре шайбы, на Семена Варламова.

После этого матча «Питтсбург» с 46 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 48 очками — на второй строчке.