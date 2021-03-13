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Тарасенко — о первой шайбе в сезоне за «Сент-Луис»: «Приятно забивать после долгого перерыва»

08:58
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:5 ОТ). Россиянин забросил первую шайбу в сезоне.

«Я могу вам рассказать много стандартного, но самое главное — мы уверены в себе. Мы смогли вернуться в игру против лучшей команды Запада. Я не собираюсь врать, они играют хорошо, и это очень много значит для нас, даже если мы не выиграли.

Приятно забивать после долгого перерыва. Лучше забивать в победных матчах, поэтому я не хочу слишком много говорить об этом голе. Когда вы забиваете, а команда побеждает — это другие эмоции», — приводит слова Тарасенко журналист Джереми Рутерфорд.

В текущем сезоне Тарасенко провел три матча в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка. Большую часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.

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