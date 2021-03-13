«Поставьте Капризову статую!» Фанаты в восторге от первого хет-трика Кирилла в НХЛ
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (4:0).
Этот хет-трик стал для 23-летнего россиянина первым в НХЛ. Американские болельщики остались в восторге от игры Капризова.
Kjwmc: «Представьте, как плохо болеть за команду, в которой нет Капризова».
Kaprizov 4 Kalder: «Хет-трик Капризова! Господи, разве жизнь может быть еще лучше?»
Ty Mo: «Я думаю, что «Миннесота» выиграет Кубок Стэнли. Капризов в одиночку заберет победу в финале».
Travis Hartmann: «Дайте Капризову пожизненный контракт и платите ему столько, сколько ему захочется!»
Alex Kramer: «Капризов — это нечто. Невероятный талант».
Paparico: «Поздравляю Кирилла с хет-триком! Надеюсь, мы увидим далеко не один такой матч».
Niederrelter: «Надеюсь, Капризов понимает, насколько мы все его обожаем».
Brandon Clancy: «Поставьте Капризову статую!»
Dillon Schmidt: «Капризов — просто бог»
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