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«Поставьте Капризову статую!» Фанаты в восторге от первого хет-трика Кирилла в НХЛ

08:55
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (4:0).

Этот хет-трик стал для 23-летнего россиянина первым в НХЛ. Американские болельщики остались в восторге от игры Капризова.

13&nbsp;марта. &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аризона&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Кирилл Капризов в&nbsp;атаке.У Капризова первый хет-трик в НХЛ! Он становится новой звездой лиги

Kjwmc: «Представьте, как плохо болеть за команду, в которой нет Капризова».

Kaprizov 4 Kalder: «Хет-трик Капризова! Господи, разве жизнь может быть еще лучше?»

Ty Mo: «Я думаю, что «Миннесота» выиграет Кубок Стэнли. Капризов в одиночку заберет победу в финале».

Travis Hartmann: «Дайте Капризову пожизненный контракт и платите ему столько, сколько ему захочется!»

Alex Kramer: «Капризов — это нечто. Невероятный талант».

Paparico: «Поздравляю Кирилла с хет-триком! Надеюсь, мы увидим далеко не один такой матч».

Niederrelter: «Надеюсь, Капризов понимает, насколько мы все его обожаем».

Brandon Clancy: «Поставьте Капризову статую!»

Dillon Schmidt: «Капризов — просто бог»

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