В «Вашингтоне» оценили шансы Лундквиста на возвращение на лед

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил шансы вратаря Хенрика Лундквиста на возвращение в хоккей.

«То, что он делает, производит впечатление. Я видел те же самые видеозаписи, что и вы. Не знаю, сможет он вернуться или нет. Давайте не будем забывать, что ему сделали операцию по замене клапана. Довольно сложно поверить, что он вернется. Давайте подождем, чем все завершится. Думаю, что возвращение маловероятно, но я не стал бы полностью исключать такой вариант», — приводит официальный сайт НХЛ слова Маклеллана.

В начале октября текущего года 39-летний Лундквист подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном». После этого он объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья.

16 января Лундквиста выписали из больницы после операции на сердце, которая прошла 8 января. 24 февраля опубликовал у себя в Twitter видео, в котором он отражает броски на тренировке.