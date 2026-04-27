Свитер Гретцки продали за рекордные 2,8 миллиона долларов на аукционе
Игровой свитер Уэйна Гретцки, в котором он выступал за «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли 1988 года, продан на аукционе Goldin Auctions за 2,8 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Речь идет о джерси с 99-м номером, в котором канадский хоккеист завоевал свой четвертый и последний Кубок Стэнли в составе «Ойлерз». Спустя три месяца после этих матчей клуб обменял Гретцки в «Лос-Анджелес».
Отмечается, что ранее этот же свитер был продан в июне 2022 года за 1,45 миллиона долларов, однако его стоимость выросла после подтверждения, что хоккеист использовал его в пяти матчах, включая первую и четвертую игры финальной серии 1988 года.
Гретцки принадлежит рекорд НХЛ по количеству набранных очков и результативных передач в регулярных чемпионатах. В составе «Эдмонтона» он четыре раза становился обладателем Кубка Стэнли.
|Столичный дивизион
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|П
|О
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|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|0
|0
|4
|Коламбус
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|0
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|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
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|0
|0
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|7
|Рейнджерс
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|0
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -