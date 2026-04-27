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27 апреля, 11:24

Свитер Гретцки продали за рекордные 2,8 миллиона долларов на аукционе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Игровой свитер Уэйна Гретцки, в котором он выступал за «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли 1988 года, продан на аукционе Goldin Auctions за 2,8 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Речь идет о джерси с 99-м номером, в котором канадский хоккеист завоевал свой четвертый и последний Кубок Стэнли в составе «Ойлерз». Спустя три месяца после этих матчей клуб обменял Гретцки в «Лос-Анджелес».

Отмечается, что ранее этот же свитер был продан в июне 2022 года за 1,45 миллиона долларов, однако его стоимость выросла после подтверждения, что хоккеист использовал его в пяти матчах, включая первую и четвертую игры финальной серии 1988 года.

Гретцки принадлежит рекорд НХЛ по количеству набранных очков и результативных передач в регулярных чемпионатах. В составе «Эдмонтона» он четыре раза становился обладателем Кубка Стэнли.

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Уэйн Гретцки
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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