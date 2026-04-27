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«Анахайм» — «Эдмонтон»: видеообзор четвертого матча серии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Анахайм» дома победил «Эдмонтон» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

По одной шайбе у «Дакс» в основное время забросили Каттер Готье, Микаэль Гранлунд и Джеффри Вьел. Победная шайба в овертайме на счету Райана Пелинга.

У «Ойлерз» отличились Каспери Капанен, Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар.

«Анахайм» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч пройдет в Эдмонтоне 29 апреля.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 18 13 5 28
2 Нью-Джерси 16 11 5 22
3 Рейнджерс 17 9 8 19
4 Вашингтон 14 8 6 16
5 Айлендерс 15 7 8 16
6 Коламбус 15 7 8 14
7 Питтсбург 16 5 11 12
8 Филадельфия 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 12 5 25
2 Монреаль 16 10 6 23
3 Тампа-Бэй 15 10 5 22
4 Оттава 17 10 7 21
5 Флорида 16 9 7 20
6 Баффало 16 8 8 19
7 Торонто 17 8 9 18
8 Детройт 17 7 10 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 18 12 6 27
2 Юта 17 10 7 21
3 Даллас 16 9 7 20
4 Колорадо 17 9 8 20
5 Нэшвилл 16 7 9 19
6 Сент-Луис 16 7 9 16
7 Виннипег 17 6 11 15
8 Чикаго 17 4 13 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 17 11 6 25
2 Вегас 18 11 7 24
3 Сиэтл 15 9 6 19
4 Анахайм 17 9 8 19
5 Калгари 17 7 10 15
6 Сан-Хосе 18 7 11 15
7 Лос-Анджелес 14 5 9 12
8 Ванкувер 18 3 15 7
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12.11
7.11 03:00 Баффало – Коламбус 5 : 2
7.11 04:00 Миннесота – Сан-Хосе 4 : 1
7.11 04:00 Калгари – Анахайм 3 : 5
7.11 20:30 Вашингтон – Флорида - : -
7.11 21:30 Нэшвилл – Сент-Луис - : -
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