«Анахайм» — «Эдмонтон»: видеообзор четвертого матча серии

«Анахайм» дома победил «Эдмонтон» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

По одной шайбе у «Дакс» в основное время забросили Каттер Готье, Микаэль Гранлунд и Джеффри Вьел. Победная шайба в овертайме на счету Райана Пелинга.

У «Ойлерз» отличились Каспери Капанен, Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар.

«Анахайм» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч пройдет в Эдмонтоне 29 апреля.

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