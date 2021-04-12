Сорокин одержал восьмую победу подряд в домашних матчах с начала карьеры в НХЛ
10:08
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). По итогам встречи россиянин был признан третьей звездой.
В первых восьми домашних матчах 25-летний вратарь одержал восемь побед. Эта серия является шестой по продолжительности в истории лиги среди голкиперов-новичков.
После этого матча «Айлендерс» с 58 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 44 очками — на пятой строчке.
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...