Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сорокин одержал восьмую победу подряд в домашних матчах с начала карьеры в НХЛ

10:08
Теги:

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). По итогам встречи россиянин был признан третьей звездой.

В первых восьми домашних матчах 25-летний вратарь одержал восемь побед. Эта серия является шестой по продолжительности в истории лиги среди голкиперов-новичков.

После этого матча «Айлендерс» с 58 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 44 очками — на пятой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...