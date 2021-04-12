Сорокин одержал восьмую победу подряд в домашних матчах с начала карьеры в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2 ОТ). По итогам встречи россиянин был признан третьей звездой.

В первых восьми домашних матчах 25-летний вратарь одержал восемь побед. Эта серия является шестой по продолжительности в истории лиги среди голкиперов-новичков.

Ilya Sorokin made 24 saves to improve to 8-0-0 through each of his first eight appearances at Nassau Veterans Memorial Coliseum in 2020-21. Only five rookie goaltenders in NHL history have recorded a longer home win streak. #NHLStats pic.twitter.com/Yn64zqnijh — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 12, 2021

После этого матча «Айлендерс» с 58 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 44 очками — на пятой строчке.