Капитан «Бостона» прокомментировал разгромное поражение от «Вашингтона»

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:8).

«В таком сезоне крайне важно смотреть только вперед, особенно когда игры идут через день. Надо обладать таким умением, особенно после таких матчей, как сегодня. Конечно, у нас нет оправданий, мы сыграли крайне плохо. Но в то же время надо смотреть вперед и готовиться ко встрече с «Баффало», — цитирует Бержерона русскоязычный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 48 очками — на четвертой строчке.