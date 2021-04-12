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Капитан «Бостона» прокомментировал разгромное поражение от «Вашингтона»

09:21
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Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:8).

«В таком сезоне крайне важно смотреть только вперед, особенно когда игры идут через день. Надо обладать таким умением, особенно после таких матчей, как сегодня. Конечно, у нас нет оправданий, мы сыграли крайне плохо. Но в то же время надо смотреть вперед и готовиться ко встрече с «Баффало», — цитирует Бержерона русскоязычный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 48 очками — на четвертой строчке.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/itogi-dnya-nhl-11-aprelya-washington-oboshelsya-bez-golov-ovechkina/c-323556372

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