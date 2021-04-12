«Оттава» обменяла защитника Коберна в «Айлендерс»

Защитник «Оттавы» Брэйдон Коберн продолжит карьеру в «Айлендерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен 36-летнего канадца «Сенаторз» получат пик седьмого раунда драфта-2022. По окончании сезона хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Коберн провел 16 матчей в НХЛ, в которых отдал 2 результативные передачи при показателе полезности «-3».

В минувшем сезоне Коберн в составе «Тампы» стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ он провел 980 матчей и набрал 234 (49+185) очка.