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«Оттава» обменяла защитника Коберна в «Айлендерс»

10:28
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Защитник «Оттавы» Брэйдон Коберн продолжит карьеру в «Айлендерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен 36-летнего канадца «Сенаторз» получат пик седьмого раунда драфта-2022. По окончании сезона хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Коберн провел 16 матчей в НХЛ, в которых отдал 2 результативные передачи при показателе полезности «-3».

В минувшем сезоне Коберн в составе «Тампы» стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ он провел 980 матчей и набрал 234 (49+185) очка.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/new-york-islanders-acquire-braydon-coburn-from-ottawa-senators/c-323554680

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