«Оттава» обменяла защитника Коберна в «Айлендерс»
10:28
Защитник «Оттавы» Брэйдон Коберн продолжит карьеру в «Айлендерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Взамен 36-летнего канадца «Сенаторз» получат пик седьмого раунда драфта-2022. По окончании сезона хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне Коберн провел 16 матчей в НХЛ, в которых отдал 2 результативные передачи при показателе полезности «-3».
В минувшем сезоне Коберн в составе «Тампы» стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ он провел 980 матчей и набрал 234 (49+185) очка.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/news/new-york-islanders-acquire-braydon-coburn-from-ottawa-senators/c-323554680
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