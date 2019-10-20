Шэн набрал первые очки после отъезда за океан

Нападающий системы «Бостона» Павел Шэн набрал первые очки в заокеанской карьере. В матче регулярного чемпионата АХЛ с фарм-клубом «Оттавы» (7:4) он сделал две результативные передачи.

20-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Салават Юлаев» в КХЛ (20 матчей в регулярке, 1 (0+1) очков, за «Торос» в ВХЛ (13 матчей, 2 (0+2) очка), и за «Толпар» в МХЛ (5 матчей, 1 (0+1) очко).

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