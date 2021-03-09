«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Сент-Луис», у Тарасенко ассистентский дубль

«Сан-Хосе» в овертайме 9 марта одержал победу в матче регулярного сезона НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2).

Победу «акулам» принес точный бросок канадского форварда Эвандера Кейна на первой минуте овертайме.

У «блюзменов» во втором матче после травмы две результативные передачи отдал российский форвард Владимир Тарасенко.

«Сан-Хосе» продолжает находиться на последнем месте в Западном дивизионе с 21 очком, «Сент-Луис» занимает вторую строчку — 32 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Миккола — 1 (Тарасенко, О`Райлли), 4:16 — 0:1. Власик — 1 (Донато, Марло), 27:00 — 1:1. Шенн — 12 (бол., Перрон, О`Райлли), 39:06 — 1:2. Кутюр — 13 (бол., Донато, Балцерс), 47:58 — 2:2. Кейн — 9 (Карлссон), 60:41 — 3:2.

Вратари: Дубник — Хуссо.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 20 (6+5+8+1) — 26 (6+16+4+0).

Наши: Кныжов (19.55/1/0) — Тарасенко (18.45/1/+1).

9 марта. Сан-Хосе. SAP Center.