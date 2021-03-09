Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Аризоной»

«Аризона» в матче регулярного сезона НХЛ на выезде 9 марта обыграла «Колорадо» (3:2).

По две результативные передачи в свой актив записали хоккеисты гостей — Клейтон Келлер и Оливер Экман-Ларссон, гол и пас в активе Дерика Брассара. У хозяев заброшенной шайбой отличился российский форвард Валерий Ничушкин, для которого это пятый гол в сезоне.

Эта победа помогла «койотам» подняться на пятое место в Западном дивизионе 27 очками, хозяева — четвертые (28 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Брассар — 4 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 4:54 — 0:1. Чикран — 7 (Келлер, Голигоски), 15:17 — 0:2. Ничушкин — 5 (Кадри, Грэйвс), 29:31 — 1:2. Бураковски — 5 (бол., Жирар, Рантанен), 34:52 — 2:2. Ларссон — 4 (Экман-Ларссон, Кессел), 44:06 — 2:3.

Вратари: Грубауэр (58:40) — Кемпер (Раанта, 42:20).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (9+10+16) — 14 (4+3+7).

Наши: Ничушкин (16.12/3/-1) — -.

9 марта. Денвер. Ball Arena.