Овечкин посетил матч фарм-клуба «Вашингтона» в плей-офф АХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас присутствовали на сегодняшнем матче «Херши Беарс» против «Бриджпорт Айлендерс» в первом раунде плей-офф АХЛ. Фарм-клуб «столичных» победил со счетом 5:2 и выиграл серию (2-0).

Российский нападающий «Херши Беарс» Богдан Тринеев в сегодняшней игре забил гол и сделал голевую передачу. Также в этом матче сыграли российский форвард «Кэпиталз» Иван Мирошниченко и белорусский нападающий Илья Протас.

«Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ набрал 95 очков и занял 9-е место, не попав в плей-офф. 40-летний россиянин принял участие во всех 82 матчах и набрал 64 (32+32) очка.