«Рейнджерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У «Кэпиталз» забили Пьер-Люк Дюбуа, Александр Овечкин и Том Уилсон. Голы «Рейнджерс» на счету Артемия Панарина и Сэма Кэррика.

«Вашингтон» с 88 очками в 62 матчах идирует в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 9-й строчке — 67 очков в 62 играх.

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