Райан Стром: «Когда в твоем звене играет претендент на «Харт», твоя работа становится легче»

Нападающий «Рейнджерс» Райан Стром поддержал попадание Артемия Панарина в тройку финалистов «Харт трофи».

— Когда в твоем звене играет претендент на «Харт Трофи», твоя работа становится легче изо дня в день, — приводит слова Строма сайт команды из Нью-Йорка.

В тройку финалистов также вошли нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.