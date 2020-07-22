НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Райан Стром: «Когда в твоем звене играет претендент на «Харт», твоя работа становится легче»

22:12
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Райан Стром поддержал попадание Артемия Панарина в тройку финалистов «Харт трофи».

— Когда в твоем звене играет претендент на «Харт Трофи», твоя работа становится легче изо дня в день, — приводит слова Строма сайт команды из Нью-Йорка.

В тройку финалистов также вошли нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир