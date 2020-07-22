Райан Стром: «Когда в твоем звене играет претендент на «Харт», твоя работа становится легче»
22:12
Нападающий «Рейнджерс» Райан Стром поддержал попадание Артемия Панарина в тройку финалистов «Харт трофи».
— Когда в твоем звене играет претендент на «Харт Трофи», твоя работа становится легче изо дня в день, — приводит слова Строма сайт команды из Нью-Йорка.
В тройку финалистов также вошли нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.
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