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Овечкин будет награжден за вклад в американский хоккей

18:08
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет награжден Залом хоккейной славы США, сообщает официальный сайт НХЛ. Он получит Международную премию Уэйна Гретцки, которая вручается за большой вклад в развитие хоккея в США.

— Овечкин вдохновил следующее поколение игроков в Вашингтоне и далеко за его пределами, — отметил Президент федерации хоккея США Джим Смит. — Помимо таланта на льду, он внес огромный вклад в хоккейное сообщество и вне льда.

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