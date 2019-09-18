Овечкин будет награжден за вклад в американский хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет награжден Залом хоккейной славы США, сообщает официальный сайт НХЛ. Он получит Международную премию Уэйна Гретцки, которая вручается за большой вклад в развитие хоккея в США.

— Овечкин вдохновил следующее поколение игроков в Вашингтоне и далеко за его пределами, — отметил Президент федерации хоккея США Джим Смит. — Помимо таланта на льду, он внес огромный вклад в хоккейное сообщество и вне льда.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков