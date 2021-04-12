Зигенталер стал игроком «Нью-Джерси»
12:11
«Вашингтон» обменял защитника Йонаса Зигенталера в «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт НХЛ 12 апреля.
«Дьяволы» отдали за хоккеиста выбор в третьем раунде драфте-2021 года (который «Джерси» раньше получил от «Аризоны»).
В этом сезоне 23-летний швейцарец провел только 7 матчей в регулярном чемпионате.
«Вашингтон» выбрал Зигенталера на драфте-2015 под общим 57-м номером.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...