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Зигенталер стал игроком «Нью-Джерси»

12:11
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«Вашингтон» обменял защитника Йонаса Зигенталера в «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт НХЛ 12 апреля.

«Дьяволы» отдали за хоккеиста выбор в третьем раунде драфте-2021 года (который «Джерси» раньше получил от «Аризоны»).

В этом сезоне 23-летний швейцарец провел только 7 матчей в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» выбрал Зигенталера на драфте-2015 под общим 57-м номером.

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