Зигенталер стал игроком «Нью-Джерси»

«Вашингтон» обменял защитника Йонаса Зигенталера в «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт НХЛ 12 апреля.

«Дьяволы» отдали за хоккеиста выбор в третьем раунде драфте-2021 года (который «Джерси» раньше получил от «Аризоны»).

В этом сезоне 23-летний швейцарец провел только 7 матчей в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» выбрал Зигенталера на драфте-2015 под общим 57-м номером.