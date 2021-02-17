Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд

Вратарь Крис Дриджер будет стартовым голкипером «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Сергея Бобровского заявят в качестве второго вратаря, пишет в Twitter журналист Дэвид Дворк.

Россиянин не выйдет в основном составе во втором матче подряд. Ранее он не сыграл во встрече с «Тампой» (6:4).

До этого также в матче с «молниями» Бобровский пропустил шесть шайб, отразив 22 броска из 28.