«Калгари» уступил «Виннипегу» и потерпел четвертое поражение подряд

«Калгари» проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Это поражение стало для «Флэймз» четвертым подряд. «Калгари» занимает шестое место в таблице Северного дивизиона с 33 очками, «Виннипег» идет на второй строчке с 44 очками.

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров не отличился результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Уилер — 10 (бол., Штястны, Коннор), 9:13 — 0:1. Коннор — 17 (Пулман), 25:33 — 0:2. Лучич — 7 (бол., Баклунд, Хэнифин), 46:52 — 1:2. Штястны — 11 (бол., Уилер, Шайфли), 54:54 — 1:3. Ткачак — 9 (Линдхольм, Хэнифин), 58:01 — 2:3.

Вратари: Маркстрем (56:06 — 58:01, 58:07) — Хеллибак.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 26 (6+7+13) — 29 (10+10+9).

Наши: Нестеров (14.09/3/0) — -.

27 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.