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Сегодня, 09:12

Генменеджер «Колорадо»: «Георгиев будет основным вратарем»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик прокомментировал переход в команду вратаря Александра Георгиева.

«Да, мы планируем, что Георгиев будет основным вратарем. Это то, почему мы заключили эту сделку. И мы по-прежнему видим Павла Францоуза в качестве бэкапа. Он отличный запасной вратарь и человек, которому Беднар может доверить сыграть 30-40 игр. Я думаю, что они будут отличным дуэтом», — сказал Сакик сразу после обмена в интервью The Athletic.

7 июля «Рейнджерс» обменяли 26-летнего россиянина в «Колорадо». Клуб из Нью-Йорка получил от «Эвеланш» драфт-пики третьего и пятого раундов драфта НХЛ-2022 и один драфт-пик третьего раунда на драфте НХЛ-2023.

В сезоне-2021/22 Георгиев отразил 89,8 процента бросков по своим воротам в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте надежности 2,92.

Александр Георгиев
Джо Сакик
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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