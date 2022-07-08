Генменеджер «Колорадо: «Будет много команд, которые попытаются подписать Кемпера»
Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик поделился впечатлениями от ухода вратаря Дарси Кемпера.
«Было трудно позвонить Дарси и сказать ему, что мы будем двигаться дальше. Он помог нам выиграть Кубок Стэнли. Вы действительно не хотите расставаться с такими парнями. Он потрясающий человек и потрясающий товарищ. Я не хотел звонить, но ты делаешь то, что считаешь правильным для команды. Вероятно, ему было трудно принять это. Но он будет хорош, где бы он ни оказался. У него будет возможность подписать контракт. Я уверен, что будет много команд, которые попытаются подписать его», — приводит слова Сакика The Athletic.
Отметим, 7 июля «Колорадо» сообщил об обмене с «Рейнджерс», в результате которого в «Эвеланш» перешел вратарь Александр Георгиев.
32-летний канадец станет свободным агентом. Вместе с командой хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли-2022.
В минувшем сезоне Кемпер провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых сделал 5 шатаутов и пропустил 138 шайб при 92,1 процента отраженных бросков.
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|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
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|8
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|Центральный дивизион
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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