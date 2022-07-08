Генменеджер «Колорадо: «Будет много команд, которые попытаются подписать Кемпера»

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик поделился впечатлениями от ухода вратаря Дарси Кемпера.

«Было трудно позвонить Дарси и сказать ему, что мы будем двигаться дальше. Он помог нам выиграть Кубок Стэнли. Вы действительно не хотите расставаться с такими парнями. Он потрясающий человек и потрясающий товарищ. Я не хотел звонить, но ты делаешь то, что считаешь правильным для команды. Вероятно, ему было трудно принять это. Но он будет хорош, где бы он ни оказался. У него будет возможность подписать контракт. Я уверен, что будет много команд, которые попытаются подписать его», — приводит слова Сакика The Athletic.

Отметим, 7 июля «Колорадо» сообщил об обмене с «Рейнджерс», в результате которого в «Эвеланш» перешел вратарь Александр Георгиев.

32-летний канадец станет свободным агентом. Вместе с командой хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли-2022.

В минувшем сезоне Кемпер провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых сделал 5 шатаутов и пропустил 138 шайб при 92,1 процента отраженных бросков.